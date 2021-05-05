У NASA показали, як виглядає зоряне небо з Марса

Апарат Perseverance вперше сфотографував нічне небо на Марсі. На знімку можна розгледіти не тільки зірки, але й супутник Червоної планети Фобос.

Як пишуть у NASA, знімок був зроблений у рамках третього польоту Ingenuity на Марс. Під час цього польоту безпілотник подолав загальну відстань близько 100 м, що значно більше, ніж в перші два польоти.

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Ingenuity був розташований на висоті п'яти метрів і відстані приблизно 85 метрів від марсохода.

"Ой, ось і я! Ніколи не думав, що буду об'єктом іншого фотографа на Марсі. Відмінний знімок команди #MarsHelicopter", – заявили куратори Perseverance від імені марсохода.

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