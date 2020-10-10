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У NASA показали, як виглядає туманність Блакитний Сніжок

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Космос - фото 1
Космос / astronomersdoitinthedark

Комічне агентство NASA опублікувало знімок далекої туманності, яка розташована в сузір'ї Андромеди.

Космічне агентство NASA показало, як виглядає туманність Колдуелл 22, також відома під назвою Блакитний Сніжок.

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Знімок був опублікований на сторінці NASA в Instagram. Як повідомляється, ця красива туманність розташована приблизно в 2500 світлових роках від Землі. ⁣Блакитний Сніжок планетарна туманність в сузір'ї Андромеди. Вона доволі популярна серед любителів астрономії, бо її можна побачити навіть через невеликий телескоп.

Зорі – це ядерні печі, які більшу частину свого життя перетворюють водень на гелій. Масивні зорі мають вогненну долю, вибухаючи як наднові, але зорі середньої маси, такі як Сонце, роздуваються, перетворюючись на червоних гігантів, коли вичерпують свою паливо.

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Джерело: instagram
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