У NASA показали, як виглядає полярне сяйво з космосу

Астронавтові NASA Крістоферу Кессіді вдалося зняти з космосу полярне сяйво в Південній півкулі. Виглядає воно приголомшливо!

Астронавт NASA Крістофер "Кріс" Кессіді опублікував в Twitter знімки полярного сяйва, зроблені з борту Міжнародної космічної станції.

І ще: У NASA показали новий чарівний знімок Юпітера

Астронавт підписав, що це знімки південного полярного сяйва (Aurora australis). Полярне сяйво – це світіння верхніх шарів атмосфери, яке відбувається під час їх взаємодії з зарядженими частинками сонячного вітру.

Воно буває як на Південному полюсі (Aurora australis), так і на Північному (Aurora Borealis).

Це цікаво: SpaceX з космонавтами відправила на МКС іграшкового динозавра, у якого була важлива місія