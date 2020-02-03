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У NASA показали унікальні марсіанські піщані дюни
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У космічному агентстві NASA показали детальні знімки унікальних піщаних дюн на Марсі. На відміну від безлічі інших дюн не червоній планеті, це піщане утворення не рухається.
Унікальний космічний рельєф розташовний к кратері Матара. Знімок був зроблений апаратом NASA MRO, що перебуває на орбіті вже 14 років.
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Вчені відзначають, що на відміну від інших марсіанських піщаних дюн, ці не рухаються під дією вітру. Цей факт робить такі утворення унікальним. Астрономи сподіваються дізнатися, що саме тримає піщинки дюн разом.
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Джерело: nasa
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