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Що заважає людям дістатися Марса

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Марс - фото 1
Марс / space

Протягом десятиліть, відтоді як люди досягли Місяця, наступною ціллю був Марс. Чому ж ми досі не досягли Червоної планети?

Досягнення Червоної планети буде подвигом, оскільки Марс на відстані 55-401 мільйона кілометрів від Землі. В середньому ж відстань між Землею і Марсом складає 225 мільйонів кілометрів.

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Політ на Марс з урахуванням швидкості сучасних космічних кораблів займе близько 9 місяців, згідно з даними Центру космічних польотів Годарда. Безпілотним космічним кораблям знадобиться від 128 до 333 днів.

Однією з головних перешкод є здоров'я космонавтів, які вирушають у довгу подорож. За словами Доріт Доновеля, директора Інституту трансляційних досліджень космічного здоров'я, протягом трьох років, поки космонавти будуть в дорозі, будь-які проблеми зі здоров'ям мають вирішуватися далеко від Землі, включаючи навіть найнезначніші хвороби. Також необхідно враховувати психологічні наслідки подорожі, під час якої космонавти будуть постійно в обмеженому просторі. Коли вони досягнуть планети, то як і раніше будуть в замкнутій оболонці, скафандрах, оскільки температура на Марсі здатна змінюватися на десятки градусів за день, а повітря в основному складається з вуглекислого газу.

Що заважає людям дістатися Марса - фото 383240

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Джерело: space
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