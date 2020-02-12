У NASA показали роботу астронавтів у космосі: фото

В Американському космічному агентстві показали вихід астронавтів у відкритий космос. Знімки робочих буднів космонавтів розмістили на офіційній сторінці NASA в Instagram.

На кадрах зображені астронавти в скафандрах у відкритому космосі. Вони роблять знімки або працюють біля МКС. Також на фото показали, як космонавти розміщуються всередині космічної станції та працюють. Таким чином NASA вирішило привернути увагу до відкритих вакансій.

Це цікаво: Послухайте, як шумить сонячний вітер

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що NASA шукає астронавтів для польотів на Місяць і Марс. У повідомленні до фото вказано, що заявки на "наступний клас астронавтів приймаються з 2 по 31 березня поточного року.

Читайте також: Що заважає людям дістатися Марса