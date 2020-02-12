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У NASA показали роботу астронавтів у космосі: фото

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У NASA показали роботу астронавтів у космосі: фото - фото 1

В Американському космічному агентстві показали вихід астронавтів у відкритий космос. Знімки робочих буднів космонавтів розмістили на офіційній сторінці NASA в Instagram.

На кадрах зображені астронавти в скафандрах у відкритому космосі. Вони роблять знімки або працюють біля МКС. Також на фото показали, як космонавти розміщуються всередині космічної станції та працюють. Таким чином NASA вирішило привернути увагу до відкритих вакансій.

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Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що NASA шукає астронавтів для польотів на Місяць і Марс. У повідомленні до фото вказано, що заявки на "наступний клас астронавтів приймаються з 2 по 31 березня поточного року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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