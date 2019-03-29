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У NASA показали рідкісне явище саморуйнування астероїда

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Саморуйнування астероїда показали на фото - фото 1
Саморуйнування астероїда показали на фото / talks

Група астрономів за допомогою космічного телескопа Hubble зняла рідкісне явище затяжного розпаду астероїда, яке також відоме як YORP-ефект. Цікаво, процес руйнування астероїда фіксується лише один раз на рік.

Згідно з новими даними космічного телескопа Hubble та інших обсерваторій, маленький астероїд був помічений в процесі обертання так швидко, що відбувалися викиди матерії. Характерною рисою YORP-ефекту є прискорення обертання об'єкта неправильної форми під впливом сонячного світла.

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Розпад астероїда зафіксували на фото - фото 317654
Розпад астероїда зафіксували на фото

Зображення з телескопа показує два вузьких, схожих на комети хвоста запорошених уламків, що залишаються за астероїдом. Кожен хвіст – це матерія астероїда, що втрачається.Це служить підтвердженням того, що тіло починає розпадатися.

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Джерело: nasa
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