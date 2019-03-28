Науковці знайшли іншу галактику без темної матерії

Група дослідників, що представляють Єльський університет, виявили в сузір'ї Волоссі Вероніки галактику DF2. Судячи з руху зірок усередині неї, ця галактика не містить темної матерії, що робить її другим відомим об'єктом такого роду.

Темна матерія не випускає електромагнітного випромінювання і безпосередньо не взаємодіє з ним, так що безпосередньо "спостерігати" її неможливо, однак саме її існування могло б найбільш правдоподібно пояснити проблему "прихованої маси" галактик.

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Передбачається, що на темну матерію припадає 22% Всесвіту, водночас як на міжгалактичний газ – близько 3,5%, а на зірки, планети та інші об'єкти такого роду – в сукупності менше 0,5%. Решта 74% припадають на темну енергію.

Галактика без темної матерії

Оскільки темної матерії в світі у багато разів більше, ніж матерії "звичайної", вона присутня практично у всіх відомих галактиках – більше того, зазвичай саме вона становить основну частку їхньої маси і відіграє значну роль в тому, щоб утримувати світила разом.

Першим "винятком" виявилася виявлена ​​вченими близько року тому в сузір'ї Кита галактика NGC 1052-DF2, яка практично повністю позбавлена ​​темної матерії – у всякому разі, спостереження показали, що вона ніяк не впливала на рух зірок у ній. Друга галактика подібного роду, на думку вчених, є доказом того, що дані про NGC 1052-DF2 не є помилковими, а сама галактика такого штибу не представляє собою унікальне явище.

Деякі фахівці припускають, що саме існування галактик, вільних від темної матерії, як не парадоксально це може прозвучати на перший погляд, здатне служити доказом, що темна матерія існує.

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