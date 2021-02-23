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У NASA показали повне відео посадки апарату Perseverance на Марс
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Perseverance надіслав відео своєї посадки, яке зняли камери на нижньому боці апарату до того, як він приземлився.
Американське космічне агентство NASA отримало відео посадки марсохода Perseverance. Його зробили камери на нижньому боці апарату до того, як він приземлився.
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"Я відправив зняті мною відеозаписи своєї посадки на Марс. Це була справжня подорож!", – йдеться в повідомленні. Також в NASA повідомили, що марсохід вже передав понад 30 гігабайтів інформації.
У ніч на 19 лютого апарат Perseverance здійснив посадку на Марсі, після чого відправив на Землю зняті ним кольорові фотографії з планети. Він обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і два мікрофони.
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