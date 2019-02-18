У NASA показали паводок в Австралії з космосу

Затоплення в районі річки Фліндерс стало найсильнішим за останні 50 років. Масштаби паводку добре видно з космосу.

NASA опублікувало знімки наслідків паводку в австралійському штаті Квінсленд. Фото з'явилися на офіційній сторінці відомства.

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Повідомляється, що впродовж декількох тижнів у штаті йшов дощ. Річка Фліндерс розлилася настільки, що змінило вигляд ландшафту з космосу.

Порівняйте самі:

Наслідки паводку в Австралії

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