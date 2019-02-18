Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

У NASA показали паводок в Австралії з космосу

  • 35
Масштаби паводку показали з космосу - фото 1
Масштаби паводку показали з космосу / meteovesti

Затоплення в районі річки Фліндерс стало найсильнішим за останні 50 років. Масштаби паводку добре видно з космосу.

NASA опублікувало знімки наслідків паводку в австралійському штаті Квінсленд. Фото з'явилися на офіційній сторінці відомства.

І ще: У пустелі Саудівської Аравії раптово випав сніг: яскраві кадри

Повідомляється, що впродовж декількох тижнів у штаті йшов дощ. Річка Фліндерс розлилася настільки, що змінило вигляд ландшафту з космосу.

Порівняйте самі:

Наслідки паводку в Австралії - фото 308483
Наслідки паводку в Австралії

Читайте також: Аномальна погода: Гаваї несподівано засипало снігом

Джерело: earthobservatory.nasa
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська
  • 17 лютого, 17:25
  • 1836
Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
  • 16 лютого, 13:14
  • 2046
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1397
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Події