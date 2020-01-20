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У NASA показали орбітальний схід сонця: фото

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У NASA показали орбітальний схід сонця: фото - фото 1

Астронавти зняли момент сходу диска Сонця над поверхнею Землі. Фото з'явилося на офіційній сторінці агентства в Instagram.

На ефектному кадрі показана поверхня нашої планети над Філіппінським морем. Відблиски Сонця під час орбітального сходу, забарвили море у золотий колір. Також сонячні промені підкреслили хмари і їх тіні.

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Знімок був зроблений астронавтами Міжнародної космічної станції. Крім цього, у кадр потрапила частина сонячних панелей станції.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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