У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX

Днями екіпаж корабля SpaceX Crew Dragon повернувся на Землю після першого польоту до МКС. У NASA поділилися найвражаючими кадрами, які зробили під час історичної місії Demo-2.

Астронавти NASA Боб Бенкен і Даг Херлі вперше за останні 45 років приводнилися в Атлантичному океані на американському космічному кораблі Crew Dragon.

До слова: Космічний корабель Crew Dragon успішно повернувся на Землю: відео

Під час своєї місії космонавти виходили у відкритий космос і публікували на особистих сторінках в Twitter знімки найкращих пейзажів, які вони бачили.

Перші моменти сходу сонця

Перт, Австралія

Нічне небо перед світанком

Узбережжя Атлантичного океану Мавританії

Вид на нічну Шрі-Ланку і південну частину Індії з борту МКС

Великі озера на кордоні США і Канади

Атмосферний вихор над південною частиною Тихого океану

Світіння галактики Чумацький Шлях над верхніми шарами атмосфери Землі

Квімбаси в Мозамбіку

Полярне сяйво над південною частиною Індійського океану

Вихід у відкритий космос астронавтів NASA Боба Бенці і Кріса Кессіді

Світанок над Філіппінським морем

Хребет Скелясті гори в США

Лівійська пустеля

Російський вантажний космічний корабель Прогрес МС-15 пролітає над Україною

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