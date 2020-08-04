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У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX

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У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX - фото 1

Днями екіпаж корабля SpaceX Crew Dragon повернувся на Землю після першого польоту до МКС. У NASA поділилися найвражаючими кадрами, які зробили під час історичної місії Demo-2.

Астронавти NASA Боб Бенкен і Даг Херлі вперше за останні 45 років приводнилися в Атлантичному океані на американському космічному кораблі Crew Dragon.

До слова: Космічний корабель Crew Dragon успішно повернувся на Землю: відео

Під час своєї місії космонавти виходили у відкритий космос і публікували на особистих сторінках в Twitter знімки найкращих пейзажів, які вони бачили.

Перші моменти сходу сонця

У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX - фото 419075

Перт, Австралія

У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX - фото 419076

Нічне небо перед світанком

У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX - фото 419077

Узбережжя Атлантичного океану Мавританії

У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX - фото 419078

Вид на нічну Шрі-Ланку і південну частину Індії з борту МКС

У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX - фото 419080

Великі озера на кордоні США і Канади

У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX - фото 419081

Атмосферний вихор над південною частиною Тихого океану

У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX - фото 419083

Світіння галактики Чумацький Шлях над верхніми шарами атмосфери Землі

У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX - фото 419084

Квімбаси в Мозамбіку

У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX - фото 419085

Полярне сяйво над південною частиною Індійського океану

У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX - фото 419086

Вихід у відкритий космос астронавтів NASA Боба Бенці і Кріса Кессіді

У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX - фото 419087

Світанок над Філіппінським морем

У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX - фото 419088

Хребет Скелясті гори в США

У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX - фото 419089

Лівійська пустеля

У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX - фото 419091

Російський вантажний космічний корабель Прогрес МС-15 пролітає над Україною

У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX - фото 419092

Читайте також: Ілон Маск та Дональд Трамп прокоментували приводнення Crew Dragon

Джерело: cnn
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