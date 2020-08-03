Ілон Маск та Дональд Трамп прокоментували приводнення Crew Dragon

Глава SpaceX Ілон Маск та президент США стежили за завершенням пілотованого польоту корабля. Мільярдер та американський лідер поділилися своїми враженнями у Twitter.

Американський винахідник, глава SpaceX і Tesla Ілон Маск привітав NASA з поверненням на Землю на кораблі Crew Dragon американських астронавтів. Про це він написав у неділю, 2 серпня, в соцмережі Twitter.

До теми: Космічний корабель Crew Dragon успішно повернувся на Землю: відео

"Вітаю SpaceX і NASA з виконанням першого пілотованого польоту Dragon. Америка повернулася", – заявив мільярдер

Congratulations @SpaceX & @NASA on completing first crewed Dragon flight!! returned. — Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2020

Крім цього, свої привітання у Twitter опублікував й президент США Дональд Трамп, зазначивши, що це було перше приводнення за 45 років.

"Чудово, що астронавти NASA повернулися на Землю після дуже успішної місії тривалістю два місяці. Дякую вам всім! Астронавти здійснили перше приводнення за 45 років. Дуже вражаюче!" – написав глава Білого дому.

Great to have NASA Astronauts return to Earth after very successful two month mission. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

Astronauts complete first splashdown in 45 years. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

Читайте також: NASA відправило на Марс новий ровер Perseverance: відео історичного запуску