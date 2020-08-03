Космічний корабель Crew Dragon успішно повернувся на Землю: відео

Американський пілотований космічний корабель Crew Dragon успішно здійснив посадку в Мексиканській затоці після польоту до міжнародної космічної станції МКС. Капсула з астронавтами Дугласом Харлі і Робертом Бенкеном після розкриття всіх парашутів приводнився 2 серпня о 21:48 за київським часом.

Космічний корабель Crew Dragon (С206 Endeavour) першої пілотованої місії SpaceX Demo-2 з астронавтами Дугласом Херлі і Робертом Бенкеном успішно повернувся на Землю з МКС, переліт зайняв близько 19 годин. О 21:48 за київським часом корабель приводнився в Мексиканській затоці на південь від міста Пенсакола (штат Флорида), ознаменувавши успішне завершення історичного польоту. Трансляція фінальної частини місії з поверненням корабля проходила на YouTube-каналі SpaceX.

І ще: Астронавт NASA зробив вражаюче фото Землі з МКС

Капсула Crew Dragon з астронавтами успішно спустилася на парашутах і приводнилася в Мексиканській затоці. Екіпаж зустріло і підібрало спеціальне рятувальне судно Go Navigator. За поверненням Crew Dragon на каналах NASA і SpaceX в YouTube одночасно спостерігали понад мільйон глядачів. Для порівняння, за стартом Crew Dragon в травні одночасно спостерігали понад 4 мільйони глядачів YouTube.

SpaceX Demo-2 – завершальний етап сертифікації перед початком повноцінної штатної експлуатації корабля Crew Dragon. Корабель Crew Dragon з екіпажем першої пілотованої місії SpaceX Demo-2 стартував на ракеті Falcon 9 30 травня і після 19-годинного перельоту успішно пристикувався до МКС. Всього Crew Dragon провів у МКС два місяці.

Пілотований корабель Crew Dragon розроблений SpaceX в рамках програми NASA Commercial Crew Program, спрямованої на підтримку комерційною компанією, що займається розробкою космічного транспорту. Корабель вміщує в себе від 4 до 7 осіб і може провести в пристикованому до МКС стані до 200 днів.

NASA дозволило повторно використовувати Crew Dragon для доставки людей на МКС. За планом, конкретно цей корабель (С206 Endeavour) буде використовуватися в рамках майбутньої місії Crew-2, запланованої на весну 2021 року. В майбутньому SpaceX планує використовувати Crew Dragon не тільки для доставки екіпажів на МКС, а й для туристичних польотів у космос.

Читайте також: NASA відправило на Марс новий ровер Perseverance: відео історичного запуску