Через карантин команда NASA керує марсоходом з дому: фотофакт

Через спалах коронавірусу COVID-19 мільйони людей рятуються від хвороби самоізоляцією і роботою з дому. І космічне агентство NASA також змушене було відправити дистанційний екіпаж Curiosity додому для боротьби з поширенням коронавірусу. Дивіться, як фахівцям вдається працювати віддалено.

Карантин повпливав і команду NASA, що здійснює моніторинг і контроль марсохода Curiosity Mars Rover. Космічне агентство змушене було відправити навіть ключових співробітників додому, щоб допомогти у боротьбі з поширенням вірусу.

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Оскільки NASA передбачувало такий розвиток подій, то приготувалося заздалегідь до віддаленої роботи. Дистанційному екіпажу Curiosity були надані комп'ютери, монітори, навушники та інше обладнання для більш ефективної роботи вдома. Вони навіть пройшли кілька тестів і пробне тренування перед своєю першою місією на карантині. Пробне буріння зразка породи на майданчику під назвою Едінбург пройшло успішно.

Керівник групи Алісія Олбо заявила, що всі, хто бере участь в управлінні ровером, створили відеочат, і тепер дистанційно обмінюються зображенням з екранів і іншими даними між собою. Однак віддалена робота все ж може відбитися на роботі марсохода. Зокрема, Curiosity може отримувати набагато менше команд в день, ніж це було під час роботи в офісі космічного агентства.

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