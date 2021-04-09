Марсіанський вертоліт Ingenuity вперше розгорнув лопаті свого гвинта: відео

Перший марсіанський вертоліт Ingenuity ("Винахідливість") розблокував дві лопаті несучого гвинта в рамках триваючої підготовки до першого польоту, який повинен відбутися не раніше неділі 11 квітня. Якщо виліт Ingenuity буде успішним, це буде перший керований політ на іншій планеті.

Як пишуть у каліфорнійській Лабораторії реактивного руху NASA, лопаті несучого гвинта марсіанського вертольота розблоковані і готові до випробувань. На анімації нижче нехай і в поганій якості, але все ж видно, що дрон дійсно поворушив лопатями. Схоже, все проходить, як заплановано, кажуть фахівці.

Це цікаво: У NASA з'ясували, який клімат на Марсі

Розблокування і тестування лопатей Ingenuity – наступна важлива віха перед тим, як вертоліт спробує злетіти. Співробітники NASA заявили, що будуть випробовувати лопаті спочатку на швидкості в 50, а потім – 2400 оборотів в хвилину, перш ніж здійснити зліт.

Процес підготовки до польоту вертольота проходить повільно і дуже обережно. Ровер Perseverance розміром з автомобіль приземлився всередині кратера Езеро діаметром 45 кілометрів 18 лютого – тоді вертоліт масою 1,8 кг ще був міцно закріплений на днищі марсохода в складеному стані. Після скидання кожуха Perseverance розгорнув Ingenuity, довів заряд батарей вертольота до 100%, вивантажив на поверхню Марса і від'їхав на невелику відстань. Тепер дрон живиться виключно від сонця.

Читайте також: У мережі показали новий космоліт Virgin Galactic: фантастичне відео