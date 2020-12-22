На Марсі розгледіли "янгола із серцем": фотофакт

У південній півкулі Марса, де зараз настало літо, на поверхні планети з'явилася незвичайна фігура. Вона нагадує ангела із серцем. Знімок опублікувало Європейське космічне агентство.

Вчені пояснили, що силует виник після того, як розтанув лід.

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Навколо голови ангела видніється німб. Насправді якщо придивитися, то можна зрозуміти, що це кратер, що виник в результаті падіння метеорита. Коли метеорит врізався в планету, оголилися шари стародавніх порід. Сині і фіолетові області на знімку це низини, а червоні, жовті та білі висоти.

Серце поруч з ангелом бурого кольору – це найглибші шари. Такі темні породи трапляються на всій планеті, але вчені досі точно не встановили їх склад. Передбачається, що вони пов'язані з виверженнями вулканів (нині давно мертвих). Фотографію зробив космічний апарат Марс-експрес, який обертається навколо планети з 2004 року.

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