На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
На Марсі розгледіли "янгола із серцем": фотофакт
-
- 1
У південній півкулі Марса, де зараз настало літо, на поверхні планети з'явилася незвичайна фігура. Вона нагадує ангела із серцем. Знімок опублікувало Європейське космічне агентство.
Вчені пояснили, що силует виник після того, як розтанув лід.
І ще: Космічні мандрівники: до Землі наближаються два астероїди
Навколо голови ангела видніється німб. Насправді якщо придивитися, то можна зрозуміти, що це кратер, що виник в результаті падіння метеорита. Коли метеорит врізався в планету, оголилися шари стародавніх порід. Сині і фіолетові області на знімку це низини, а червоні, жовті та білі висоти.
Серце поруч з ангелом бурого кольору – це найглибші шари. Такі темні породи трапляються на всій планеті, але вчені досі точно не встановили їх склад. Передбачається, що вони пов'язані з виверженнями вулканів (нині давно мертвих). Фотографію зробив космічний апарат Марс-експрес, який обертається навколо планети з 2004 року.
Це цікаво: Робопса Boston Dynamics відправлять досліджувати Марс
-
11:11На Марсі розгледіли "янгола із серцем": фотофакт
-
10:50Цей алкогольний напій викликає найважче похмілля
-
10:30Названі найгірші фільми 2020 року: фільм Роберта Дауні-молодшого теж тут
-
09:55Часте вживання цих овочів заважає схудненню
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 грудня
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:43Українсько-португальські Чари: Alloise презентувала мініальбом нового міжнародного проєкту
-
08:18Привітання з Днем ангела Анни 2020: побажання і вірші, смс, проза з іменинами
-
07:49VW Golf, Toyota Corolla і Honda Civic порівняли на тест-драйві: шалене відео
-
07:25Вже не гидке каченя: перевтілення людей, які надихають (фото)
-
07:05Картинки з Днем ангела Анни: листівки і відкритки на іменини 2020
- 21 грудня
-
21:47Зої Кравіц приміряла прозору блузку без білизни: гарячі фото
-
21:1922 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Печінка тріски: вчені розповіли про корисні властивості продукту
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:11Що подарувати дитині на Новий рік 2021: ТОП-5 крутих ідей
-
19:42Цим знакам Зодіаку не варто планувати весілля в рік Бика 2021
-
19:19Аріана Гранде виходить заміж: як виглядає обручка красуні
-
18:42Гулівер повертається: вийшов новий трейлер українського мультика
-
18:16Гороскоп на 22 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:46Ці фрукти і овочі корисно їсти зі шкіркою
-
17:14Невдала дієта: Вікторія Бекхем отруїлася ртуттю
-
16:42В Японії створили шоколад зі смаком різних епох
-
16:17Розкрито таємницю найдорожчої картини у світі
-
15:45Тіна Кароль випустила ювілейний альбом: слухати онлайн
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 грудня
-
07:49VW Golf, Toyota Corolla і Honda Civic порівняли на тест-драйві: шалене відео
- 21 грудня
-
20:11Що подарувати дитині на Новий рік 2021: ТОП-5 крутих ідей
-
16:17Розкрито таємницю найдорожчої картини у світі
-
14:27Нові пісні зими 2020: плейлист популярної музики за тиждень
-
12:26Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:58Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 грудня
-
07:22Чому на вашому робочому місці мають бути кімнатні рослини
- 20 грудня
-
21:18Барак Обама назвав найкращі пісні 2020 року: Dua Lipa та Beyonce у ТОПі
-
19:25Дівчина тижня: львів'янка Оксана Бригідир, яка стала чемпіонкою світу з фітнес-бікіні
-
17:13ТОП 10 кращих українських книжок 2020 року
-
14:44Подарунки на Новий Рік: 50 ідей, що подарувати рідним та друзям
-
12:18Мессі забив 643 гол за Барселону, повторивши рекорд Пеле: бразилець у захваті від нього
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 грудня
-
08:21Формула 0,03: як визначити, скільки рідини вам потрібно пити
- 19 грудня
-
19:41Водіння автомобіля під час ожеледиці: поради експертів
-
17:15Цим знакам Зодіаку дуже пощастить у День Святого Миколая 2020
-
13:22Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 грудня
-
08:16Віртуальний суперкар Ford втілили у реальність
- 18 грудня
-
23:51Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото
-
20:12Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
20:00Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая
-
17:19Найніжніший і найсмачніший салат на Новий рік 2021: простий рецепт
-
14:24Названо найпопулярніше місце для усамітненого відпочинку у 2021 році