У NASA показали гігантську ракету для польотів на Місяць: відео

Інженери NASA повністю зібрали нову надважку ракету Space Launch System (SLS), яку будуть використовувати для польотів на Місяць у рамках програми Artemis. Фахівці планують запустити ракету-носій SLS в першу місію на супутник Землі вже цього року.

Як пише NASA, у космічному центрі імені Кеннеді у Флориді завершили спуск 65-метрового основного ступеня між двома прискорювачами. Це перший раз, коли всі три ключові елементи ракети зібрані разом в їхній стартовій конфігурації – гігантський основний ступінь з баками для палива і чотирма потужними двигунами та двох твердопаливних прискорювачів довжиною 54 метри кожен.

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У NASA планують запустити цю ракету в першу місію на Місяць вже в цьому році. Під час цього польоту ракета SLS виведе на супутник Землі космічний корабель нового покоління Оріон. На ньому не буде астронавтів, оскільки агентство хоче спочатку випробувати всю систему в безпілотному режимі, а вже у 2023 році запустити її з людьми на борту.

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