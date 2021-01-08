Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Найбільший каньйон у Сонячній системі показали нових орбітальних фото Марса

  • 21
Найбільший каньйон у Сонячній системі показали нових орбітальних фото Марса - фото 1

Зонд NASA зробив детальні знімки найбільшої у Сонячній системі мережі каньйонів Valles Marineris, яка простягається на 4,5 тисячі км в довжину на поверхні Марса.

Ця тріщина в скелі Марса майже в 10 разів довша за Гранд-Каньйон на Землі і в три рази глибша, що робить її найбільшим каньйоном в Сонячній системі – і, згідно з поточними дослідженнями Університету Арізони в Тусоні, одним з найзагадковіших.

І ще: У NASA зібрали найкращі знімки Землі, зроблені з МКС за 2020 рік

Використовуючи камеру неймовірно високої роздільної здатності HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) на борту Mars Reconnaissance Orbiter, вчені робили знімки найдивніших об'єктів Марса великим планом. Проте, вчені по цей час не впевнені, як утворився гігантський комплекс каньйону.

Найбільший каньйон у Сонячній системі показали нових орбітальних фото Марса - фото 442197

Найбільший каньйон у Сонячній системі показали нових орбітальних фото Марса - фото 442198

Найбільший каньйон у Сонячній системі показали нових орбітальних фото Марса - фото 442199

Найбільший каньйон у Сонячній системі показали нових орбітальних фото Марса - фото 442200

Читайте також: Телескоп Хаббл зобразив Кільця Ейнштейна: фото

Джерело: uahirise
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • Вчора, 09:21
  • 59300
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19.12.2020, 13:22
  • 691
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2748786
Загрузка...
Новини