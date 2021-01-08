Найбільший каньйон у Сонячній системі показали нових орбітальних фото Марса

Зонд NASA зробив детальні знімки найбільшої у Сонячній системі мережі каньйонів Valles Marineris, яка простягається на 4,5 тисячі км в довжину на поверхні Марса.

Ця тріщина в скелі Марса майже в 10 разів довша за Гранд-Каньйон на Землі і в три рази глибша, що робить її найбільшим каньйоном в Сонячній системі – і, згідно з поточними дослідженнями Університету Арізони в Тусоні, одним з найзагадковіших.

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Використовуючи камеру неймовірно високої роздільної здатності HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) на борту Mars Reconnaissance Orbiter, вчені робили знімки найдивніших об'єктів Марса великим планом. Проте, вчені по цей час не впевнені, як утворився гігантський комплекс каньйону.

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