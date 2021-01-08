На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Найбільший каньйон у Сонячній системі показали нових орбітальних фото Марса
-
- 21
Зонд NASA зробив детальні знімки найбільшої у Сонячній системі мережі каньйонів Valles Marineris, яка простягається на 4,5 тисячі км в довжину на поверхні Марса.
Ця тріщина в скелі Марса майже в 10 разів довша за Гранд-Каньйон на Землі і в три рази глибша, що робить її найбільшим каньйоном в Сонячній системі – і, згідно з поточними дослідженнями Університету Арізони в Тусоні, одним з найзагадковіших.
І ще: У NASA зібрали найкращі знімки Землі, зроблені з МКС за 2020 рік
Використовуючи камеру неймовірно високої роздільної здатності HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) на борту Mars Reconnaissance Orbiter, вчені робили знімки найдивніших об'єктів Марса великим планом. Проте, вчені по цей час не впевнені, як утворився гігантський комплекс каньйону.
Читайте також: Телескоп Хаббл зобразив Кільця Ейнштейна: фото
-
13:20Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись
-
12:51Що у звичайному житті заважає схуднути
-
12:20Яким знакам Зодіаку варто відпочити 8 січня
-
11:52Вбиральня у стоматолога вразила мережу: фото
-
11:23Картинки з Днем ангела Марії 2021: листівки, відкритки і гіфки з іменинами
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:50Локдаун в Україні: що заборонено і що дозволено з 8 січня
-
10:27Зваблива Демі Роуз здивувала прозорим купальником (18+)
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня
-
09:22Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини 2021
-
08:52Чому сніданок не обов'язковий: пояснення від терапевта
-
08:19Чоловік створив власний Гоґвортс прямо на пляжі: відео
-
07:51Найбільший каньйон у Сонячній системі показали нових орбітальних фото Марса
-
07:16Погода в Україні 8 січня: тумани і дощі з мокрим снігом
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 07 січня
-
21:47Як поїсти смачно і не набрати зайвого: 5 правил здорового святкового застілля
-
21:158 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Скільки можна зберігати олів'є, холодець і шубу: лайфхаки, які продовжать життя стравам
-
20:20Від Касабланки до Ла Ла Ленда: 125-річну історію кіно показали у хвилинному відео
-
19:47У Великобританії створили тест на вагітність для незрячих жінок
-
19:19В американському зоопарку народився білий тигр, яких у природі не залишилося
-
18:45Сімпсони знову передбачили протести у США: кадри заворушень з мультфільму
-
18:15Гороскоп на 8 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Сцена з GTA V, де Ламар тролить Франкліна, стала новим мемом: відео
-
17:25Дженніфер Лопес засвітила сідниці на гарячому пляжному фото
-
12:20Яким знакам Зодіаку варто відпочити 8 січня
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня
-
07:16Погода в Україні 8 січня: тумани і дощі з мокрим снігом
- 07 січня
-
21:47Як поїсти смачно і не набрати зайвого: 5 правил здорового святкового застілля
-
18:45Сімпсони знову передбачили протести у США: кадри заворушень з мультфільму
-
16:21ТОП-5 нових серіалів січня 2021 які варто подивитись
-
13:52Яким трьом знакам Зодіаку найбільше пощастить у 2021
-
09:57Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 січня
- 06 січня
-
20:50Експерти назвали найкращу дієту 2021 року
-
20:19ТЕСТ: Яку колядку вам потрібно вивчити?
-
19:20Гороскоп на 7 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:05Як приготувати корисну кутю: Уляна Супрун поділилася нетрадиційним секретом
-
14:20Адріано Челентано – 83: добірка найкращих стрічок з іменинником
-
12:51Британський ведучий показав, як змінився за 10 років: ефектне відео
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 січня
-
07:48Наскільки скоротилося виробництво смартфонів у 2020 році: дані аналітиків
- 05 січня
-
21:48Представники цих професій більш схильні до зрад
-
19:18Коли подорожі повернуться до попереднього рівня: прогноз експертів
-
16:46Як регулярні мандрівки впливають на рівень щастя: цікаве дослідження
-
12:20Як привести організм в норму після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня
-
07:17Як працює найбільша автомийка у світі: видовищне відео
- 04 січня
-
21:49Без обов'язків й утрьох: якими видами сексу має зайнятися чоловік до одруження
-
18:49Variety склало рейтинг найбільш очікуваних фільмів 2021 року
-
15:13Три страви для зимової вечері, які можна приготувати за годину