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Одна із планет-супутників Юпітера "посилає" Wi-Fi сигнал

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Одна із планет-супутників Юпітера "посилає" Wi-Fi сигнал - фото 1

Станція Юнона зловила радіосигнал з одного з місяців Юпітера – Ганімеда. Він не є інопланетним.

Як пояснив представник NASA у штаті Юта Патрік Віггінс, сигнал зафіксували, коли Юнона проходила через полярну область Юпітера, де силові лінії магнітного поля планети з'єднуються з місяцем Ганімед. У науці такий радіосигнал називають "декаметровим випромінювання", а на Землі його знають як Wi-Fi.

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Представник NASA підкреслив, що випромінювання місяця Юпітера не є сигналом від інопланетян. Його викликають електрони, які коливаються з меншою швидкістю, ніж обертаються, що змушує частинки посилювати радіохвилі.

Електрони, що генерують радіосигнал, також можуть викликати полярні сяйва у далекому ультрафіолетовому спектрі, які спостерігала камера апарату. Віггінс додав, що вірить в існування позаземного життя і очікує справжніх підтверджень цього.

Одна із планет-супутників Юпітера 'посилає' Wi-Fi сигнал - фото 442922

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Джерело: abc4
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