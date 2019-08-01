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Гонитва Місяця: у NASA показали захопливе відео з орбіти
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У мережі з'явилось незвичайне відео з орбіти Землі, на якому можна побачити рух Місяця. Таке видовище було доступне лише працівникам Міжнародної космічної станції (МКС).
На офіційному акаунті космічного агентства NASA опублікували відео з "гонитвою Місяця", яке за короткий час переглянули понад 728 тисяч разів.
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"Зазвичай, члени екіпажу Міжнародної космічної станції за день бачать 16 заходів та сходів Місяця. Але час від часу орбіта станції вирівнюється з лінією дня і ночі на Землі, і Місяць та Сонце можуть і не сходити. Ось погляд на супутник нашої планети з орбітальної лабораторії", – йдеться у повідомленні. І справді, ефектне видовище змушує затримати погляд та оцінити звичайні для нас речі з іншого ракурсу.
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