Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

Гонитва Місяця: у NASA показали захопливе відео з орбіти

  • 23
Місяць з орбіти Землі - фото 1
Місяць з орбіти Землі

У мережі з'явилось незвичайне відео з орбіти Землі, на якому можна побачити рух Місяця. Таке видовище було доступне лише працівникам Міжнародної космічної станції (МКС).

На офіційному акаунті космічного агентства NASA опублікували відео з "гонитвою Місяця", яке за короткий час переглянули понад 728 тисяч разів.

Це цікаво: У NASA незвичайним способом перевірили місячний ґрунт: до чого тут таргани?

"Зазвичай, члени екіпажу Міжнародної космічної станції за день бачать 16 заходів та сходів Місяця. Але час від часу орбіта станції вирівнюється з лінією дня і ночі на Землі, і Місяць та Сонце можуть і не сходити. Ось погляд на супутник нашої планети з орбітальної лабораторії", – йдеться у повідомленні. І справді, ефектне видовище змушує затримати погляд та оцінити звичайні для нас речі з іншого ракурсу.

Читайте також: Науковці встановили справжній вік Місяця

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Убивця Apple AirPods: огляд навушників Redmi AirDots від Xiaomi
  • 30 липня, 19:32
  • 612
Як змінилися актори фільму Євротур: декого не впізнати
  • 30 липня, 17:21
  • 913
Adidas роздає 3000 безкоштовних пар взуття: як не попастись на нове шахрайство
  • 30 липня, 12:37
  • 2936
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології