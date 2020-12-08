Телескоп Hubble зробив знімок унікальної галактики

Науковцям за допомогою телескопа Hubble вдалося сфотографувати галактику, в якій зароджується безліч нових зірок. Знімок з'явився на офіційному сайті, який присвячений роботі телескопа.

Помаранчеве світіння у центрі галактики свідчить про те, що у ній розташовані старі остигаючі зірки. А великі смуги синього кольору вказують на області, повні молодих гарячих зірок. Крім цього, відомо, що NGC 1792 розташована у сузір'ї Голуба.

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Астрономи підкреслюють, що швидкість зореутворення в цій галактиці може більш ніж у десять разів перевищувати аналогічні процеси в Чумацькому Шляху.

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