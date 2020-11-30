У NASA підтвердили, що у 2024 році люди повернуться на Місяць

NASA розробляє систему запуску Artemis Space Launch System, яка дозволить у 2024 році здійснити пілотований політ на Місяць.

Перший політ апарату відбудеться у 2021 році і буде безпілотний. А вже через три роки на супутник Землі, вперше за майже 40 років, полетять люди.

І ще: Науковець підрахував, скільки коштує планета Земля

До 2026 року американська влада планує почати інший довгостроковий проєкт – підготувати до запуску частини проєкту зі зведення на поверхні Місяця атомної станції. Спочатку конструкцію випробують на Землі, а пізніше хочуть відправити на супутник, щоб станція виробляла енергію для підтримки роботи дослідницького пункту.

NASA і Міністерство енергетики США вже оголосило конкурс для пошуку виробників, втілять проєкт в життя. США – єдина країна, яка відправляла людей на Місяць. Всього з 1969 по 1972 рік там побувало 12 астронавтів.

Artemis Space Launch System

Це цікаво: Магнітні бурі у грудні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні