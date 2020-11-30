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Науковець підрахував, скільки коштує планета Земля

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Науковець підрахував, скільки коштує планета Земля - фото 1

Астрофізик Грег Лафлін з Каліфорнійського університету в Санта-Круз створив власну формулу, по якій оцінив вартість нашої планети. Земля виявилася найдорожчою планетою, як мінімум, в Сонячній системі.

Так, у своїх підрахунках вчений враховував масу Землі, її температуру, вік і багато інших чинників, які впливають на її здатність підтримувати життя. За його підрахунками, вона коштує п'ять квадрильйонів доларів.

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Для порівняння, ціна Марса становить усього 16 тисяч доларів США. "Настільки низька вартість червоної планети обумовлена ​​практичною відсутністю її придатності для розвитку життя", – пояснив Лафлін. Венера ж, за підрахунками астрофізика, коштує всього один цент.

"Я завжди думав, що поняття "планета земного типу у населеній зоні" досить розпливчасте. Мені потрібна була метрика, за допомогою якої я б міг побачити цінність планет, які раз у раз знаходять дослідники", – говорить науковець.

На думку астрофізика, планети вартістю менш як 80 000 000 доларів не варто розглядати як потенційний новий дім для людей.

Науковець підрахував, скільки коштує планета Земля - фото 437190

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