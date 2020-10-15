У NASA підписали угоду про освоєння Місяця з сімома країнами

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США підписало Угоди Артеміди про освоєння космосу з Австралією, Великобританією, Італією, Канадою, Люксембургом, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Японією.

Директор NASA Джеймс Брайденстайн розповів, що основне завдання нових угод – зміцнення і реалізація зобов'язань, закріплених в Договорі щодо космосу 1967 року. Тепер за недотримання цього договору країни будуть виключати з участі в програмі Артеміда.

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Як додає видання The Verge, новий проєкт угод вводить стандарти видобутку корисних копалин на Місяці і способи вирішення конфліктів між учасниками програми. NASA також веде переговори про співпрацю з іншими країнами.

Цікаво, що Китаю немає серед країн, що підписали угоди. Брайденстайн пояснив, що включити КНР в космічну програму поки не дозволяють прийняті Конгресом США закони. При цьому глава NASA запевнив, що агентство буде раде, якщо кінець кінцем вдасться домовитися про співпрацю з Китаєм.

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