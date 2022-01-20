Гігантський чорний діамант з космосу продадуть з аукціону

В аукціонному будинку Sotheby's з молотка пустять унікальний чорний діамант Енігма, який, за однією з версій, прибув на Землю з космосу. Торги відбудуться у лютому цього року у Лондоні.

Як пише CNN, що вага каменю після огранювання становить 555,55 карата. На додаток до цього у каменя рівно 55 граней. У 2006 році він потрапив у Книгу рекордів Гіннесса як найбільший огранований алмаз у світі. А огранювання натхненне близькосхідним захисним амулетом Хамса, пов'язаним із числом п'ять.

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Походження Енігми оповите таємницею. Вважається, що камінь потрапив на Землю з космосу – або внаслідок удару метеориту, або з "алмазоносного" астероїда, який зіткнувся з планетою.

Природний чорний діамант такого розміру є "надзвичайно рідкісним явищем". Очікується, що його продадуть за 6,8 мільйона доларів на лютневих торгах у Лондоні. Перед торгами Енігму покажуть на виставках у Дубаї, Лос-Анджелесі та Лондоні.

До цього часу діамант понад 20 років перебував у приватній колекції і не надходив у відкритий продаж.

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