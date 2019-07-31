У NASA незвичайним способом перевірили місячний ґрунт: до чого тут таргани?

Щоб перевірити, наскільки безпечний місячний ґрунт для екосистеми Землі, вчені NASA годували ним комах і вирощували в ньому рослини.

Астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін, котрі побували на Місяці, після повернення на рідну планету були на 3 тижні ізольовані. До них мали доступ тільки 20 співробітників NASA. Спостерігаючи за станом астронавтів, вчені одночасно ставили експерименти на лабораторних мишах: робили їм ін'єкції місячного матеріалу.

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Якби з гризунами щось виявилося не в порядку, людей обстежили б значно ретельніше та довше, – пояснює Джудіт Хейс, начальниця відділу біомедичних досліджень NASA.

Після закінчення карантину вчені продовжили експеримент, зібравши в лабораторії цілий "ноїв ковчег": японських перепелів, коричневих креветок і устриць, рудих тарганів, кімнатних мух і кілька видів риб.

Близько 22 кілограмів місячного ґрунту перемололи на пил. Половину простерилізувати, а другу залишили в первозданному вигляді. Мишам і птахам порошок вводили у вигляді ін'єкцій, комахам підмішували в звичний корм, а рибам додавали в акваріум. Всі тварини благополучно пережили таку дієту, крім молюсків. Однак проблеми в стані здоров'я устриць торкнулися і контрольної групи тварин, тому вчені списали їх на інші фактори.

Тестували місячний ґрунт і на рослинах: томатах, тютюні, капусті, цибулі і папороті. Виявилося, що в реголіті вони ростуть навіть краще, ніж у піщаному земному ґрунті.

Ми повинні були переконатися, що місячний матеріал безпечний не тільки для людей, але для риб, птахів, тварин, рослин і інших, – розповів Чарльз Беррі, який відповідав за медичні експерименти під час програми Аполлон.

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