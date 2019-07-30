Науковці встановили справжній вік Місяця

Дослідники з Кельнського університету в Німеччині встановили, що Місяць утворився раніше, ніж заведено вважати. У новій роботі сказано, що супутник Землі з'явився через 50 мільйонів років після утворення Сонячної системи.

Раніше було заведено вважати, що Місяць утворився не пізніше, ніж 150 мільйонів років після формування Землі. Висновки дослідників базуються на результатах аналізу зразків місячних порід. Вони були зібрані під час місії Аполлон. Зокрема, була оцінена кількість ізотопів гафнію і вольфраму.

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Місячні породи

Вдалося встановити, що процес розпаду гафнію-182 на вольфрам-182 тривав впродовж перших 70 мільйонів років існування Сонячної системи. Відповідно, розплавлені породи, які містять ці ізотопи, почали остигати раніше, ніж вважалося.

Це говорить про те, що зіткнення Землі і якогось космічного об'єкта, що призвело до утворення супутника, відбулося у перші десятки мільйонів років після утворення Сонячної системи. А точніше – вчені позначили терміни у 4,51 мільярда років тому.

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