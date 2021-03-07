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У NASA назвали терміни висадки першої жінки на Місяць

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У NASA назвали терміни висадки першої жінки на Місяць - фото 1

Американське космічне агентство NASA розраховує, що першій жінці вдасться досягти Місяця протягом найближчих десяти років.

За словами Джоді Сінгер, яка очолює Центр космічних польотів імені Маршалла, місія "Артеміда" (Artemis) створює ракету для запуску космонавтів на Місяць. Для польоту виберуть дев'ять чоловіків і дев'ять жінок.

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Водночас реалізація програми поки затримується, оскільки сталася перевитрата коштів. Керівник космічних запусків NASA Чарлі Блеквелл-Томпсон додала, що повернення до вивчення Місяця дозволить отримати різні цінні відомості і привести до безлічі нових відкриттів.

"Ми ще багато повинні дізнатися. Ми все ще вчимося на зразках, які були отримані під час програми Apollo", – зазначила Блеквелл-Томпсон.

У NASA назвали терміни висадки першої жінки на Місяць - фото 450609

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Джерело: cbsnews
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