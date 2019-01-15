У NASA назвали головну ознаку настання апокаліпсису

Одна з найбільш надійних ознак настання апокаліпсису в NASA – раптове зникнення всіх вчених.

Таким чином доктор Мішель Таллер, астроном і помічник директора з наукової комунікації в Центрі Годдарда NASA відповіла на постійні спекуляції конспірологів про те, що від людства приховують якісь смертельні небезпеки.

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Доктор Мішель Таллер

У той день, коли вчені скуплять все чудове вино, обнулять свої кредитні карти і зникнуть, ви можете хвилюватися. Але так ми не працюємо. Ми люди, і, якби ми знали, що наближається щось небезпечне, у нас не було б можливості це приховати, – жартує Таллер в інтерв'ю.

Фахівець також зазначає, що NASA зараз працює над шляхами запобігання можливого катастрофічного зіткнення астероїда з Землею, але нам треба буде пройти довгий шлях, перш ніж наші можливості вийдуть на такий рівень.

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