Онлайн трансляція: NASA встановило колеса і опори на марсохід Mars 2020

Минулого тижня в NASA почали транслювати у прямому ефірі процес створення марсохода Mars 2020. Користувачі тепер можуть у будь-який момент подивитися, що відбувається в Лабораторії реактивного руху в Каліфорнії. Зараз інженери вже встановили колеса на новий марсохід.

Для тих, хто не стежив за процесом будівництва, – буквально за тиждень з безформної металевої коробки Mars 2020 перетворився у повноцінний марсохід, який вже через півтора року буде борознити червоний пил на сусідній до Землі планеті. Днями марсоходу встановили шість коліс, які формують так звану мобільну підвіску.

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Інженери NASA встановили колеса на марсохід Mars 2020

Повідомляється, що колеса марсохода зроблені з алюмінію, і мають по 48 поздовжніх шипів для пересування по всіх типах поверхонь на Марсі. Кожне з коліс має свій двигун, а передні і задні осі оснащені системами управління, що дозволяє марсоходу повертатися в протилежну сторону на місці.

Онлайн трансляція з лабораторії:

Існуючі колеса використовують тільки для тестування Mars 2020 року, а безпосередньо перед запуском їх замінять на аналогічні нові колеса. Найближчим часом інженери повинні встановити на марсохід роботизовану руку, камеру і науково-дослідне обладнання для збору примірників з марсіанського ґрунту.

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