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Науковці знайшли сліди річок, льодовиків і океанів на поверхні Марса
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Вчені із Чиказького університету припустили, що на Марсі було набагато більше води, і вона висохла набагато пізніше, ніж заведено вважати. Згідно з новим дослідженням учених, які проаналізували сучасні ландшафти Марса, на планеті колись були складні річкові системи, океани та льодовики.
Сьогодні докази води на Червоній планеті присутні у вигляді пари в атмосфері і покладів льодів під поверхнею Марса. Але, вивчаючи ландшафти планети, вчені визначили, що там є русла річок, які приховані шаром марсіанського пилу і каменів.
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Геофізики проаналізували дані зображень з космічного апарату, який перебуває на орбіті Марса, і прийшли до висновку, що річкові системи на сусідній планеті могли бути більшими, ніж на Землі. Загадкою залишається те, як стільки води могло утворитися в складних кліматичних умовах планети, яка має дуже розріджену атмосферу, і раніше отримувала набагато менше сонячної енергії, ніж зараз.
Насправді, навіть на стародавньому Марсі, коли впродовж деякого часу він був досить вологим для річок, інша частина даних виглядає так, що більшу частину часу Марс був дуже холодним і сухим, – говорить автор дослідження Едвін Кайт, доцент кафедри геофізичних наук в університеті Чикаго.
Дослідники знайшли як мінімум 200 річкових русел, які могли існувати два мільярди років тому. Аналіз ширини і глибини русел говорить про те, що вони могли бути набагато більшими, ніж річки, які є на Землі.
Робота вчених відповідає на деякі питання з приводу слідів води на Марсі, але і зачіпає нові теми. Зокрема, тепер потрібно визначити, як вода могла утворитися в умовах такого клімату, розібратися з нашим розумінням еволюції атмосфери планети і розвитком внутрішньої Сонячної системи.
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