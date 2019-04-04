Астронавт зняв гігантські кола хмар над Землею: магічні фото

Астронавт Міжнародної космічної станції зняв дивні хмари у формі гігантських кіл. Вони були помічені над Індійським океаном.

Станція функціонує як орбітальна лабораторія, що обертається навколо Землі кожні 90 хвилин. Екіпаж астронавтів проводить експерименти в області фізичних та біологічних наук, допомагаючи людям, що живуть на планеті, і майбутнім дослідникам.

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Незвичайний знімок був зроблений з МКС. Зафіксувати хмари у формі кругів вдалося над Індійським океаном.

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