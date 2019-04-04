Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Астронавт зняв гігантські кола хмар над Землею: магічні фото

  • 14
Магічні хмари над Землею - фото 1
Магічні хмари над Землею / fonday

Астронавт Міжнародної космічної станції зняв дивні хмари у формі гігантських кіл. Вони були помічені над Індійським океаном.

Станція функціонує як орбітальна лабораторія, що обертається навколо Землі кожні 90 хвилин. Екіпаж астронавтів проводить експерименти в області фізичних та біологічних наук, допомагаючи людям, що живуть на планеті, і майбутнім дослідникам.

І ще: У NASA пояснили, чому супутники Сатурна нагадують равіолі

Незвичайний знімок був зроблений з МКС. Зафіксувати хмари у формі кругів вдалося над Індійським океаном.

Астронавт зняв гігантські кола хмар над Землею: магічні фото - фото 318758

Читайте також: Науковці знайшли сліди річок, льодовиків і океанів на поверхні Марса

Джерело: nasa
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
  • 29 березня, 17:21
  • 1127
Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
  • 02 квітня, 12:16
  • 1212
Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 31 березня, 10:50
  • 821
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології