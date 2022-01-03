У NASA найняли фахівців, щоб оцінити реакцію людей на можливе існування інопланетян

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору NASA захотіло дізнатися, як саме відреагують світові релігії, якщо відомство виявить інопланетне життя.

Основне питання про реакцію віруючих людей на інопланетне життя полягало в дослідженні багатьох інших, на кшталт того, чи доведеться переглянути теорію створення світу і самої людини за образом і подобою Бога, пише thehill.

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У новій програмі, частково спонсорованій NASA, брали участь 23 теологи (богослови). Обговорювані події мали місце ще у 2016 та 2017 роках у Центрі богословських досліджень при Принстонському університеті. Протягом року богослови вивчали передбачувані особливості зустрічі із позаземним життям та намагалися змоделювати реакцію вірян на неї.

Ендрю Девісон, богослов з Кембриджського університету, який має докторський ступінь з біохімії в Оксфорді, увійшов до групи теологів NASA. Він упевнений, що перспектива знайти життя на іншій планеті стає все більш реальною. Девідсон підготував до видання книгу "Астробіологія та християнська доктрина", яка вийде наступного року. У книзі наголошується, що прихильники низки релігійних традицій можуть ухвалити ідею про інопланетне життя.

Більш того, якщо потрібно, вони точно зможуть налагодити контакти з інопланетянами.

У NASA найняли фахівців, щоб оцінити реакцію людей на можливе існування інопланетян

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