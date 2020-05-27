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У NASA анонсували запуск космічного корабля Маска з двома астронавтами на борту

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Falcon 9 - фото 1
Falcon 9 / nasa

NASA і SpaceX планують відправити в космос корабель Crew Dragon з двома астронавтами на борту. Роберт Бенкен і Дуглас Херлі стануть першим з 2011 року екіпажем, який вирушить в політ з космодрому на території США.

Запуск ракети-носія Falcon 9 запланований на 27 травня, повідомляє NASA. Політ є частиною другого етапу програми NASA і компанії Ілона Маска SpaceX з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів.

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О 4:33 за місцевим часом (23:33 за Києвом) ракета має стартувати з пускового комплексу 39А космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Пуск транслюватиметься в прямому ефірі. Роберт Бенкен призначений командиром загальних операцій місії. Він став астронавтом у 2000 році, на його рахунку два польоти в космос. Бенкен був членом екіпажу місій STS-123 і STS-123 в березні 2008 і лютому 2010 року відповідно.

Капітаном космічного корабля став Дуглас Херлі. Він буде відповідати за запуск, посадку і відновлення. Для Херлі цей космічний політ теж буде третім.

Бенкен і Херлі - фото 406580
Бенкен і Херлі

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Джерело: nasa
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