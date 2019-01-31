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Названі кандидати в президенти, які використовують найбільше білбордів

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Білборд кандидата Садового - фото 1
Білборд кандидата Садового

Громадянська мережа ОПОРА назвала кандидатів у президенти, які найчастіше за інших використовують політичну рекламу на зовнішніх носіях.

Так, за даними, що наведені у звіті організації, п’ятірка політиків, які найбільше користуються зовнішньою рекламою, виглядає так:

І ще: Вибори президента України 2019: з'явився новий рейтинг кандидатів

  1. Андрій Садовий (25 областей);
  2. Петро Порошенко (25 областей);
  3. Олег Ляшко (24 області);
  4. Анатолій Гриценко (24 області);
  5. Юлія Тимошенко (24 області).
Названі кандидати в президенти, які використовують найбільше білбордів - фото 304989

У десятку увійшли також Арсеній Яценюк, Володимир Зеленський, Олександр Шевченко, Юрій Бойко та Олександр Вілкул.

Агітація на зовнішніх рекламних носіях залишається найбільш поширеним способом ведення виборчої кампанії серед кандидатів. Практично всі зареєстровані кандидати розміщують політичну рекламу на зовнішніх носіях, – йдеться в звіті.

Читайте також: Кандидати в президенти України 2019: список, хто балотується на вибори

Джерело: oporaua
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