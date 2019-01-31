Названі кандидати в президенти, які використовують найбільше білбордів

Громадянська мережа ОПОРА назвала кандидатів у президенти, які найчастіше за інших використовують політичну рекламу на зовнішніх носіях.

Так, за даними, що наведені у звіті організації, п’ятірка політиків, які найбільше користуються зовнішньою рекламою, виглядає так:

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Андрій Садовий (25 областей); Петро Порошенко (25 областей); Олег Ляшко (24 області); Анатолій Гриценко (24 області); Юлія Тимошенко (24 області).

У десятку увійшли також Арсеній Яценюк, Володимир Зеленський, Олександр Шевченко, Юрій Бойко та Олександр Вілкул.

Агітація на зовнішніх рекламних носіях залишається найбільш поширеним способом ведення виборчої кампанії серед кандидатів. Практично всі зареєстровані кандидати розміщують політичну рекламу на зовнішніх носіях, – йдеться в звіті.

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