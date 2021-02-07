У найстарішого птаха у світі, якому понад 70 років, вилупилося пташеня: фотофакт

У самки темноспинного альбатроса на прізвисько Віздом вилупилося пташеня. Птах вважається найстарішим у світі.

У 1956 році Віздом окільцював орнітолог Чендлер Роббінс – птахові тоді було приблизно п'ять років. Вчені зустріли її через 46 років, і з 2006 року вона майже щороку прилітає на Гавайський архіпелаг для розмноження. Приблизно з 2012 року вона вирощує пташенят зі своїм партнером Акеакамайєм.

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"Їй як мінімум 70 років, і ми вважаємо, що у неї є й інші партнери. Попри те, що альбатроси вибирають собі пару на все життя, вони можуть підшукати собі когось ще, якщо, наприклад, нинішній партнер помирає", – розповіла доктор біологічних наук Бет Флінт.

За своє життя Віздом виростила від 30 до 36 пташенят, і останній народився 1 лютого. Зараз його годують батьки, але до літа він опериться і навчиться літати.

Cute baby alert! Wisdom's chick has hatched!!!



Wisdom, a mōlī (Laysan albatross) and world’s oldest known, banded wild bird is at least 70 years old. Biologists estimate she has had at least 30-36 chicks. https://t.co/cjM8X2clme



-Jon Brack/Friends of Midway Atoll NWR pic.twitter.com/voK0kO27ed — USFWS Pacific Region (@USFWSPacific) February 5, 2021

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