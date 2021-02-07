Акула напала на мисливця і вкрала улов: моторошне відео

У Новій Зеландії акула напала на підводного мисливця, викрала його улов і ледь не відкусила руку. Хлопця попередили про наближення хижаків, але він не встиг перервати полювання.

Так, 18-річний Джамон Вілсон, який займався підводним полюванням, не встиг перервати його після попередження про помічені поблизу хижих акул.

І ще: На березі природного парку у США помітили загадкову істоту: фотофакт

Вузькозуба хижачка підпливла до Вілсона і схопила велику рибину, яка була на гарпуні у декількох сантиметрах від руки хлопця. Вілсон не відпускав гарпун, і акула протягла мисливця за собою близько 20 метрів, перш ніж їй вдалося перекусити волосінь. Юнак не постраждав.

Читайте також: Рідкісний вид газелей вперше потрапив у кадр фотопастки