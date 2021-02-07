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Акула напала на мисливця і вкрала улов: моторошне відео

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Акула напала на мисливця і вкрала улов: моторошне відео - фото 1

У Новій Зеландії акула напала на підводного мисливця, викрала його улов і ледь не відкусила руку. Хлопця попередили про наближення хижаків, але він не встиг перервати полювання.

Так, 18-річний Джамон Вілсон, який займався підводним полюванням, не встиг перервати його після попередження про помічені поблизу хижих акул.

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Вузькозуба хижачка підпливла до Вілсона і схопила велику рибину, яка була на гарпуні у декількох сантиметрах від руки хлопця. Вілсон не відпускав гарпун, і акула протягла мисливця за собою близько 20 метрів, перш ніж їй вдалося перекусити волосінь. Юнак не постраждав.

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Джерело: dailymail
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