На березі природного парку у США помітили загадкову істоту: фотофакт

Співробітниця американського природного парку "Національний Берег Падре-Айленд" у штаті Техас знайшла на пляжі загадкову істоту. Жінка опублікувала фотографії у соцмережі, які вразили користувачів.

Гід парку Ребека Клауссен гуляла по узбережжю і звернула увагу на щось схоже на заплутаний моток мотузки жовтого кольору. Її знахідка виявилася живою істотою. Як з'ясувалося, це м'який корал.

І ще: У Сінгапурському зоопарку уперше народилося левеня з пробірки: милі фото

"Я працюю тут уже п'ять років, і, коли тільки переїхала сюди, я не знала, що таке м'який корал. Як і більшість інших людей, які бачать його, я думала, що це якийсь провід або мотузка", – розповіла американка.

Клауссен пояснила, що жовта частина корала щільна, але якщо його підібрати, то він досить гнучкий. Гід уточнила, що жовта частина корала – це і є поліп. Іноді під ним видно чорну основу – це скелет корала. "У воді м'який корал має гіллясту структуру і нагадує гілки дерев", – сказала вона. Жінка пояснила, що винесені на берег поліпи, як правило, не виживають.

Читайте також: У Массачусетсі поліцейські пояснюють громадянам, як захищатися від диких індичок