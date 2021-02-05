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На березі природного парку у США помітили загадкову істоту: фотофакт

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М'який корал - фото 1
М'який корал / mirror

Співробітниця американського природного парку "Національний Берег Падре-Айленд" у штаті Техас знайшла на пляжі загадкову істоту. Жінка опублікувала фотографії у соцмережі, які вразили користувачів.

Гід парку Ребека Клауссен гуляла по узбережжю і звернула увагу на щось схоже на заплутаний моток мотузки жовтого кольору. Її знахідка виявилася живою істотою. Як з'ясувалося, це м'який корал.

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На березі природного парку у США помітили загадкову істоту: фотофакт - фото 446384

На березі природного парку у США помітили загадкову істоту: фотофакт - фото 446383

"Я працюю тут уже п'ять років, і, коли тільки переїхала сюди, я не знала, що таке м'який корал. Як і більшість інших людей, які бачать його, я думала, що це якийсь провід або мотузка", – розповіла американка.

Клауссен пояснила, що жовта частина корала щільна, але якщо його підібрати, то він досить гнучкий. Гід уточнила, що жовта частина корала – це і є поліп. Іноді під ним видно чорну основу – це скелет корала. "У воді м'який корал має гіллясту структуру і нагадує гілки дерев", – сказала вона. Жінка пояснила, що винесені на берег поліпи, як правило, не виживають.

На березі природного парку у США помітили загадкову істоту: фотофакт - фото 446385

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Джерело: mirror
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