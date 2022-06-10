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Київстар запускає крутий тарифний план СуперГіг для тих, хто не любить телефонувати і СМС

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Київстар запустив тариф СуперГіг для з безлімітним інтернетом - фото 1
Київстар запустив тариф СуперГіг для з безлімітним інтернетом

Ні для кого не секрет, що останнім часом телефонні дзвінки та СМС-повідомлення втрачають свою популярність. Чого не скажеш про інтернет. Тож у Київстарі вирішили запустити тариф "СуперГіг".

Як зазначають на сайті Київстару, це тарифний план, у якому відсутні пакетні хвилини та СМС. А підключити його можуть абоненти передоплати.

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"СуперГіг" – тариф з майже безлімітним інтернетом

Цей тарифний план сподобається тим, хто працює або навчається онлайн. А все тому, що він передбачає практично безлімітний інтернет на місяць. Якщо бути детальнішими, то мовиться про 300 ГБ трафіку у пакеті. Щойно це число буде перевищене, максимальна швидкість знизиться до 0,8 Мбіт/секунду.

Тарифний план "СуперГіг" уже доступний для абонентів передоплати. Він обійдеться у 300 гривень на місяць. Кошти за користування тарифом знімаються 1 числа кожного місяця. Якщо ж коштів буде недостатньо, то й інтернетом скористуватись не буде можливості.

Київстар запускає крутий тарифний план СуперГіг для тих, хто не любить телефонувати і СМС - фото 507266

Якщо ви використаєте 300 ГБ, які входять в пакет, – не засмучуйтесь. Додаткова оплата 100 гривень подвоює доступний трафік. Його можна буде використати до кінця місяця без зниження швидкості. Виняток – якщо ви й ці 300 ГБ використали.

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