У найбільшому седані Volkswagen тепер буде холодильник: фото

Компанія Volkswagen показала оновлену версію моделі Phideon, яка офіційно представлена лише у Китаї. Це флагманський седан марки, який з'явився на світ у 2016 році і є ідеологічним наступником культового Phaeton. Машина отримала злегка оновлену зовнішність, переглянуту техніку і нові опції.

Так, оновлений Volkswagen Phideon трохи відрізняється від актуальної моделі дещо зміненим дизайном і оснащенням. Зокрема, седан отримав бампери на спортивний манер, нові решітку радіатора і оптику, а також логотип з підсвічуванням. Габарити залишилися незмінними, сенсу їх збільшувати не було, машина і так велика: її довжина становить 5074 мм, ширина – 1893 мм, а висота – 1489 мм.

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Усередині кардинальних змін не відбулося, седан оснащується аналоговою панеллю приладів і 9,2-дюймовим екраном мультимедіа. Зате у задній диван між сидіннями вперше встановили бар-холодильник. В арсеналі Phideon є також масаж і вентиляція сидінь, бездротова зарядка для смартфона, панорамний дах, проєкційний дисплей, система нічного бачення, автопаркування, адаптивний круїз-контроль та камера кругового огляду. Також буде пропонуватися пневматична підвіска.

Продажі Volkswagen Phideon повинні початися у цьому місяці. Швидше за все, седан так і залишиться автомобілем строго для китайського ринку.

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