Почалося виробництво першого електромобіля Volvo: як це відбувається

На конвеєр заводу в бельгійському Генті став перший електричний Volvo – кросовер XC40 Recharge P8. За словами компанії, весь запланований на цей рік тираж вже проданий, а перші машини клієнти отримають до кінця цього місяця.

Електричний варіант Volvo XC40 представили у 2019 році. Від звичайного, бензинового кросовера він відрізняється глухою заглушкою на місці решітки радіатора і по-іншому оформленими бамперами.

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Силова установка XC40 Recharge P8 складається з двох електромоторів з комбінованою віддачею в 408 кінських сил і 660 Нм крутного моменту, а також батареї на 78 кіловат-годин. Без підзарядки позашляховик здатний проїхати 400 кілометрів за циклом WLTP. Розгін з місця до сотні в електричного XC40 займає 4,9 секунди, а максимальна швидкість, як і у всіх сучасних Volvo, обмежена 180 кілометрами на годину.

Головне нововведення в салоні – нова інформаційно-розважальна система, що працює під управлінням операційної системи Android. Вона підтримує всі основні сервіси Google, спеціальні додатки та оновлення програмного забезпечення.

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