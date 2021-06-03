У надрах Юпітера і Сатурна можуть йти незвичайні дощі

Вченим в лабораторних умовах вдалося змоделювати процеси, схожі з тими, що спостерігаються всередині газових гігантів Юпітера і Сатурна, і наблизитися до їх розуміння. Вони розробили особливу середу, яка, на їхню думку, існує в надрах цих планет.

Міжнародна група дослідників експериментально визначила, що може відбуватися всередині газових гігантів Сатурна і Юпітера, пише azoquantum.

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Експерти стиснули суміш водню і гелію до 4 ГПа (що майже в 40 тисяч разів вище за тиск атмосфери Землі) і створили ряд потужних ударних хвиль. Для цього ними було використано 12 величезних пучків омега-лазера. В результаті тиск досяг 60-180 ГПа, а температура підвищилася до колосальних значень.

Вимірювання та аналіз результатів проведених маніпуляцій показали, що за подібних умов суміш водню і гелію розпадається на компоненти. Гелій випадає в осад, а водень металізується. Відповідно, в надрах обох планет може йти дощ з гелію.

Космос / azoquantum

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