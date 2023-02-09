У МВС розповіли, які документи потрібні для виїзду за кордон

Якщо ви водій і не є власником авто, тоді обов’язково потрібно мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон, нагадують у МВС.

Якщо плануєте виїзд за кордон на власному авто, обов’язково візьміть з собою наступні документи, пише МВС на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також: У ДСНС розповіли, що робити водіям під час туману, щоб не наражатися на небезпеку

Документи, які потрібні водіям для виїзду за кордон:

посвідчення водія

свідоцтво про реєстрацію автівки на ім’я водія або пасажира

дійсний договір міжнародного страхування "Зелена карта"

Також важливо мати розпізнавальний знак України на авто (ЮА), але якщо він у вас є на номерному знаку, тоді додаткове розміщення – не обов’язкове.

Якщо ви водій і не є власником авто, тоді обов’язково мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Його можна отримати у сервісному центрі МВС за наявності заяви власника авто, доручення або договору оренди.

Дивіться відео від МВС, якщо плануєте виїзд за кордон на автівці:

Це цікаво: Де в Україні варять найдорожчу каву – дослідження