У МВС пояснили, як відновити пошкоджені, втрачені чи викрадені номерні знаки

Якщо ви втратили номерні знаки своєї машини чи їх пошкоджено/викрадено, то ви можете відновити їх у сервісних центри МВС. Читайте далі та дізнайтеся, які документи вам знадобляться!

На порталі МВС з'явилася інформації щодо відновлення номерних знаків. Вони зазначають, що через війну та під час евакуації багато авто були пошкоджені чи втратили номерні знаки.

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Які документи потрібно мати, щоб відновити номерні знаки:

паспорт

ідентифікаційний код

свідоцтво про реєстрацію ТЗ

довідка з Національної поліції (у разі викрадення номерного знаку)

Надалі адміністратор сервісного центру проведе перереєстрацію вашого транспортного засобу та видасть нові номерні знаки. Наявність автомобіля обов'язкова.

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