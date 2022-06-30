Коли українці зможуть купувати паливо без обмежень

Невдовзі українським автомобілістам не доведеться купувати паливо в обмеженій кількості. Розповідаємо, коли це станеться.

Як зауважив народний депутат Андрій Герус, голова комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, відпускати паливо без обмежень планують з 1 липня.

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Ситуація на АЗС стабілізується. У центрі та на сході країни поки маємо певний дефіцит, але на заході вже навіть черги на заправках відсутні, – відзначив Герус.

Водночас він попрохав українців бути відповідальними. Мовляв, без зайвої потреби заправлятись та кататись містом усе ж не варто.

Зауважимо, що у червні до України надійшло понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів. З них 400 тисяч тонн – дизельного палива, а решта 200 – бензину та скрапленого газу. Постачали їх з Європи.

"У нас напрацьований план поставок і логістика з різних європейських країн", – підкреслив Герус.

Нагадаємо, що в Україні прагнуть створити національну мережу заправок. Її оператором має стати "Нафтогаз". А основою цієї мережі можуть стати заправки Glusco, які наша держава нещодавно націоналізувала. Їх, до слова, пов'язують з проросійським політиком Віктором Медведчуком.

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