Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

У МВС показали, як перевірити авто при покупці з рук

  • 34
Що перевірити перед купівлею авто з рук - фото 1
Що перевірити перед купівлею авто з рук

Якщо ви збираєтесь купувати вживаний автомобіль, то варто звертати увагу на чимало деталей. Серед них і перевірка транспортного засобу за VIN-кодом. Як це зробити без зайвих зусиль – дивіться далі.

У прес-центрі МВС поділились важливою інформацію для охочих придбати авто з рук. Фахівці рекомендують перевіряти не лише технічні характеристики, а й VIN-код – це і історія транспортного засобу, і його особливості, і пробіг.

І ще: ТОП-3 найкращих авто для зими: оновлений рейтинг

До того ж, тепер це можна зробити онлайн. Просту інструкцію у відео створив Головний сервісний центр МВС.


Як перевірити VIN-код онлайн:

  • Заходь на http://bit.ly/ЕлeктроннийКабінетВoдія
  • Авторизуйся за цифровим підписом, BankID чи MobileID
  • Введи VIN-код та отримай усі дані

Читайте також: Головні правила зимової їзди, яких варто дотримуватись водіям

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Цікаві нові серіали 2019, які варто переглянути у грудні
  • 29 листопада, 16:15
  • 282
10 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
  • 28 листопада, 14:21
  • 1298
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1923691
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології