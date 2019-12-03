У МВС показали, як перевірити авто при покупці з рук

Що перевірити перед купівлею авто з рук

Якщо ви збираєтесь купувати вживаний автомобіль, то варто звертати увагу на чимало деталей. Серед них і перевірка транспортного засобу за VIN-кодом. Як це зробити без зайвих зусиль – дивіться далі.

У прес-центрі МВС поділились важливою інформацію для охочих придбати авто з рук. Фахівці рекомендують перевіряти не лише технічні характеристики, а й VIN-код – це і історія транспортного засобу, і його особливості, і пробіг.

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До того ж, тепер це можна зробити онлайн. Просту інструкцію у відео створив Головний сервісний центр МВС.



Як перевірити VIN-код онлайн:

Заходь на http://bit.ly/ЕлeктроннийКабінетВoдія

Авторизуйся за цифровим підписом, BankID чи MobileID

Введи VIN-код та отримай усі дані

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