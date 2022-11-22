У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди

На жаль, погодні умови погіршуються й щораз кермувати стає складніше. Тому водії повинні бути уважнішими та обережнішими. Читайте далі та дізнайтеся правила безпечного кермування у негоду!

Головний сервісний центр МВС закликає автовласників бути уважними й обережними на дорозі та нотує деякі застереження.

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Правила для водіїв у негоду:

Починайте рух за мінімальних обертів двигуна.

Зчеплення відпускайте максимально повільно.

На ходу передачі перемикайте при низьких обертах двигуна.

Педаллю гальма користуйтеся без різких і глибоких натискань.

Кермо повертайте тільки плавно.

Обов'язково тримайте дистанцію між авто.

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