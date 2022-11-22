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У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди

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У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди - фото 1

На жаль, погодні умови погіршуються й щораз кермувати стає складніше. Тому водії повинні бути уважнішими та обережнішими. Читайте далі та дізнайтеся правила безпечного кермування у негоду!

Головний сервісний центр МВС закликає автовласників бути уважними й обережними на дорозі та нотує деякі застереження.

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Правила для водіїв у негоду:

  • Починайте рух за мінімальних обертів двигуна.
  • Зчеплення відпускайте максимально повільно.
  • На ходу передачі перемикайте при низьких обертах двигуна.
  • Педаллю гальма користуйтеся без різких і глибоких натискань.
  • Кермо повертайте тільки плавно.
  • Обов'язково тримайте дистанцію між авто.
У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди - фото 516181

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