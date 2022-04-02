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війна

У Мукачеві перейменують усі вулиці, які мають російські або радянські назви

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У Мукачеві перейменують усі вулиці, які мають російські або радянські назви - фото 1

На засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради прийняли рішення щодо перейменування усіх вулиць, які названі на честь росіян. На розгляд цієї справи виділили п'ять днів.

Міськрада у Мукачеві пропонує назвати вулиці з російськими або радянськими назви на честь загиблих героїв на російсько-українській війні, видатних діячів міста, області, країни.

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Два тижні тому в Мукачеві перейменували вулицю Льва Толстого на честь Героя України Андрія Літуна. Андрій Літун загинув на початку війни з Росією, 6 березня, був командиром 128-ї окремої закарпатської гірсько-шутрмової бригади. Також у Мукачеві школа №1 відмовиться від присвоєного імені О.С. Пушкіна.

У Мукачеві перейменують усі вулиці, які мають російські або радянські назви - фото 502402

У повідомленні на сайті міскради зазначають: "На засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради, яке відбулося 01.04.2022року, з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, проявлених у захисті міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, враховуючи правовий режим воєнного стану, запровадженого в Україні у зв'язку військовою агресією Російської Федерації проти України, доручено комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам’ятних знаків в місті Мукачево та населених пунктів, що входять до Мукачівської міської територіальної громади в п’ятиденний термін провести засідання щодо розгляду звернення про перейменування вулиць Мукачівської міської територіальної громади, що містять російські або радянські назви".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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