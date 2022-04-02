У Мукачеві перейменують усі вулиці, які мають російські або радянські назви

На засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради прийняли рішення щодо перейменування усіх вулиць, які названі на честь росіян. На розгляд цієї справи виділили п'ять днів.

Міськрада у Мукачеві пропонує назвати вулиці з російськими або радянськими назви на честь загиблих героїв на російсько-українській війні, видатних діячів міста, області, країни.

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Два тижні тому в Мукачеві перейменували вулицю Льва Толстого на честь Героя України Андрія Літуна. Андрій Літун загинув на початку війни з Росією, 6 березня, був командиром 128-ї окремої закарпатської гірсько-шутрмової бригади. Також у Мукачеві школа №1 відмовиться від присвоєного імені О.С. Пушкіна.

У повідомленні на сайті міскради зазначають: "На засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради, яке відбулося 01.04.2022року, з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, проявлених у захисті міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, враховуючи правовий режим воєнного стану, запровадженого в Україні у зв'язку військовою агресією Російської Федерації проти України, доручено комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам’ятних знаків в місті Мукачево та населених пунктів, що входять до Мукачівської міської територіальної громади в п’ятиденний термін провести засідання щодо розгляду звернення про перейменування вулиць Мукачівської міської територіальної громади, що містять російські або радянські назви".

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