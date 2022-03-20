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війна

У МОЗ заборонили продавати в Україні білоруські лікарські засоби: список

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Ці білоруські ліки заборонили в Україні - фото 1
Ці білоруські ліки заборонили в Україні / Towfiqu barbhuiya on Unsplash

У МОЗ заборонили застосування та продаж цілого стосу медичних препаратів, виготовлених у Білорусі. Такою стала відповідь на підтримку вторгнення Росії в Україну.

Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення заборонити застосування в Україні 39 медичних препаратів, які вироблено або у заявників юридична адреса діяльності у Республіці Білорусь. За даними МОЗ, відмова від білоруських ліків не загрожує забезпеченню українців медикаментами.

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Вже від 19 березня дія реєстраційних посвідчень білоруських засобів припинена.

Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії, наголошують медики.

У МОЗ заборонили продавати в Україні білоруські лікарські засоби: список - фото 501320

Список заборонених лікарських засобів:

  • АРПЕФЛЮ (Umifenovir), 100 мг
  • АРПЕФЛЮ (Umifenovir), 50 мг
  • АЦЕЦЕКС (Acetylcysteine),100 мг
  • АЦЕЦЕКС (Acetylcysteine),200 мг
  • АЦИКЛОВІР-БЄЛМЕД (Aciclovir), 250 мг
  • АЦИКЛОВІР-БЄЛМЕД (Aciclovir), 500 мг
  • ДЕКСПАНТЕН (Dexpanthenol)
  • ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА (Zoledronic acid)
  • МАКСІБРЕН (Phenibut)
  • МЕТОТРЕКСАТ (Methotrexate)
  • МІТРА (Meldonium)
  • МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,2 мг
  • МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,3 мг
  • МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,4 мг
  • МУКОСАТ NEO (Chondroitin sulfate)
  • НАЗОФЕН БЕБІ (Phenylephrine)
  • НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЄЛ (Mexidol*)
  • НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,01 %
  • НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,025 %,
  • НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,05 %,
  • НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,5 мг/мл,
  • ОКСАЛІПЛАТИН (Oxaliplatin), 100 мг
  • ОКСАЛІПЛАТИН (Oxaliplatin), 50 мг
  • ОМЕПРАЗОЛ (Omeprazole), 20 мг,
  • ПАКЛІТАКСЕЛ (Paclitaxel)
  • РИБОКСИН (Inosine)
  • РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 10 мг
  • РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 20 мг
  • РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 5 мг
  • СЛІПНОРМ (Doxylamine)
  • СПІРАМІЦИН-ФТ (Spiramycin) 1,5 млн. МО,
  • СПІРАМІЦИН-ФТ (Spiramycin) 3,0 млн. МО,
  • ТЕРБІНАФІН-ФТ (Terbinafine)
  • ФЛУДАРАБІН-БЄЛМЕД (Fludarabine)
  • ФОТОЛОН Mono, 100 мг
  • ФОТОЛОН Mono, 50 мг
  • ЦЕРЕГІН Mono
  • АЛФЛУСАТ (Chondroitin sulfate)
  • Т-ХОЛІН (Choline alfoscerate)

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