У МОЗ заборонили продавати в Україні білоруські лікарські засоби: список

Ці білоруські ліки заборонили в Україні / Towfiqu barbhuiya on Unsplash

У МОЗ заборонили застосування та продаж цілого стосу медичних препаратів, виготовлених у Білорусі. Такою стала відповідь на підтримку вторгнення Росії в Україну.

Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення заборонити застосування в Україні 39 медичних препаратів, які вироблено або у заявників юридична адреса діяльності у Республіці Білорусь. За даними МОЗ, відмова від білоруських ліків не загрожує забезпеченню українців медикаментами.

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Вже від 19 березня дія реєстраційних посвідчень білоруських засобів припинена.

Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії, – наголошують медики.

Список заборонених лікарських засобів:

АРПЕФЛЮ (Umifenovir), 100 мг

АРПЕФЛЮ (Umifenovir), 50 мг

АЦЕЦЕКС (Acetylcysteine),100 мг

АЦЕЦЕКС (Acetylcysteine),200 мг

АЦИКЛОВІР-БЄЛМЕД (Aciclovir), 250 мг

АЦИКЛОВІР-БЄЛМЕД (Aciclovir), 500 мг

ДЕКСПАНТЕН (Dexpanthenol)

ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА (Zoledronic acid)

МАКСІБРЕН (Phenibut)

МЕТОТРЕКСАТ (Methotrexate)

МІТРА (Meldonium)

МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,2 мг

МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,3 мг

МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,4 мг

МУКОСАТ NEO (Chondroitin sulfate)

НАЗОФЕН БЕБІ (Phenylephrine)

НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЄЛ (Mexidol*)

НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,01 %

НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,025 %,

НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,05 %,

НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,5 мг/мл,

ОКСАЛІПЛАТИН (Oxaliplatin), 100 мг

ОКСАЛІПЛАТИН (Oxaliplatin), 50 мг

ОМЕПРАЗОЛ (Omeprazole), 20 мг,

ПАКЛІТАКСЕЛ (Paclitaxel)

РИБОКСИН (Inosine)

РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 10 мг

РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 20 мг

РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 5 мг

СЛІПНОРМ (Doxylamine)

СПІРАМІЦИН-ФТ (Spiramycin) 1,5 млн. МО,

СПІРАМІЦИН-ФТ (Spiramycin) 3,0 млн. МО,

ТЕРБІНАФІН-ФТ (Terbinafine)

ФЛУДАРАБІН-БЄЛМЕД (Fludarabine)

ФОТОЛОН Mono, 100 мг

ФОТОЛОН Mono, 50 мг

ЦЕРЕГІН Mono

АЛФЛУСАТ (Chondroitin sulfate)

Т-ХОЛІН (Choline alfoscerate)

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