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У МОЗ заборонили продавати в Україні білоруські лікарські засоби: список
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У МОЗ заборонили застосування та продаж цілого стосу медичних препаратів, виготовлених у Білорусі. Такою стала відповідь на підтримку вторгнення Росії в Україну.
Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення заборонити застосування в Україні 39 медичних препаратів, які вироблено або у заявників юридична адреса діяльності у Республіці Білорусь. За даними МОЗ, відмова від білоруських ліків не загрожує забезпеченню українців медикаментами.
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Вже від 19 березня дія реєстраційних посвідчень білоруських засобів припинена.
Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії, – наголошують медики.
Список заборонених лікарських засобів:
- АРПЕФЛЮ (Umifenovir), 100 мг
- АРПЕФЛЮ (Umifenovir), 50 мг
- АЦЕЦЕКС (Acetylcysteine),100 мг
- АЦЕЦЕКС (Acetylcysteine),200 мг
- АЦИКЛОВІР-БЄЛМЕД (Aciclovir), 250 мг
- АЦИКЛОВІР-БЄЛМЕД (Aciclovir), 500 мг
- ДЕКСПАНТЕН (Dexpanthenol)
- ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА (Zoledronic acid)
- МАКСІБРЕН (Phenibut)
- МЕТОТРЕКСАТ (Methotrexate)
- МІТРА (Meldonium)
- МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,2 мг
- МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,3 мг
- МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,4 мг
- МУКОСАТ NEO (Chondroitin sulfate)
- НАЗОФЕН БЕБІ (Phenylephrine)
- НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЄЛ (Mexidol*)
- НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,01 %
- НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,025 %,
- НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,05 %,
- НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,5 мг/мл,
- ОКСАЛІПЛАТИН (Oxaliplatin), 100 мг
- ОКСАЛІПЛАТИН (Oxaliplatin), 50 мг
- ОМЕПРАЗОЛ (Omeprazole), 20 мг,
- ПАКЛІТАКСЕЛ (Paclitaxel)
- РИБОКСИН (Inosine)
- РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 10 мг
- РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 20 мг
- РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 5 мг
- СЛІПНОРМ (Doxylamine)
- СПІРАМІЦИН-ФТ (Spiramycin) 1,5 млн. МО,
- СПІРАМІЦИН-ФТ (Spiramycin) 3,0 млн. МО,
- ТЕРБІНАФІН-ФТ (Terbinafine)
- ФЛУДАРАБІН-БЄЛМЕД (Fludarabine)
- ФОТОЛОН Mono, 100 мг
- ФОТОЛОН Mono, 50 мг
- ЦЕРЕГІН Mono
- АЛФЛУСАТ (Chondroitin sulfate)
- Т-ХОЛІН (Choline alfoscerate)
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